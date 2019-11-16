Хочу есть после еды

Если постоянно хочется есть, то это бывает вызвано болезнями (диабет, гипоталамический синдром, повышение образования гормонов щитовидной железы и надпочечников), нарушением функции половых желез. Насыщение не возникает при однообразном питании, нехватке белка и пищевых волокон, злоупотреблении алкоголем, еде второпях, за просмотром фильмов или разговорами.

Дети много едят в период роста, из-за глистной инвазии, мужчины при интенсивных физических нагрузках, а женщины перед месячными и при беременности. Провоцировать ощущение голода могут стрессы, психотравма, применение гормональных, антиаллергических препаратов. Чтобы избавиться от того, что все время хочется есть, нужно отказаться от сахара, алкоголя и мучного, достаточно кушать овощей, мяса, пить воду перед приемом пищи.

Болезни, при которых не хочется есть: инфекции, хроническое воспаление, депрессия, поражение органов пищеварения и ряд других.

📌 Читайте в этой статье

Постоянно хочется есть: причины

Когда постоянно хочется есть, то причиной бывает сахарный диабет, повышение функции щитовидной железы, надпочечников, дисфункция гипоталамуса, половых желез, гастродуоденит. Человек много ест при ложном голоде (из-за жажды), нехватке белка и овощей в рационе, недосыпании, употреблении алкоголя, однообразном питании. Неправильные пищевые привычки провоцируют отсутствие насыщения – просмотр фильма при приеме пищи, еда второпях.

А здесь подробнее о том, как избавиться от чувства голода.

Постоянное желание есть как симптом сахарного диабета

При сахарном диабете пациенты одним из первых признаков ощущают постоянное желание есть. Его причиной является нехватка инсулина или слабая реакция на него. Поэтому глюкоза из пищи остается в крови, не усваивается клетками. Возникает относительное голодание тканей, и сигналы о нехватке питательных веществ направляются в центр голода, расположенный в гипоталамусе головного мозга. Это побуждает есть часто, каждые 2 часа, и при этом все время хочется кушать.

На фоне диабета возможны и приступы резкого падения уровня сахара в крови, но это обычно случается на фоне введения гормона или приема таблеток. Тогда очень сильно хочется есть, дрожат руки, возникает сильное сердцебиение, беспокойство.

К признакам, по которым можно заподозрить сахарный диабет, относятся:

постоянная утомляемость;

сильная жажда;

частое и усиленное мочеиспускание;

потеря веса (при 1 типе болезни) или ожирение (при диабете 2 типа);

зуд кожи, в области промежности;

частые простудные болезни, упорное течение молочницы.

При их наличии важно обратиться к эндокринологу для обследования.

Постоянно хочется есть: признаки какой еще болезни

Если постоянно хочется есть, то необходимо исключить наличие признаков болезней щитовидной железы, надпочечников, гипоталамуса, половой сферы, системы ЖКТ.

Болезни щитовидной железы

Гормоны, вырабатываемые этим органом, отвечают за общий обмен, если их больше нормы, то возникает повышенный аппетит. Пациенты отмечают, что не могут наесться, хотя питаются достаточно калорийно. Важное отличие при этом – снижение массы тела, это отличает гипертиреоз от остальных причин гормонального ожирения. Признаками повышенной функции щитовидной железы бывают:

сильная потливость,

непереносимость жары,

быстрая утомляемость,

суетливость,

тревожность,

приступы паники.

Нарушения работы надпочечников

Повышенный выброс кортизола заставляет испытывать ощущение голода. Это может быть при заболевании надпочечников (гиперкортицизм, болезнь Иценко-Кушинга), но также встречается и при стрессе – остром и хроническом. К симптомам избытка гормона относятся:

повышение давления;

усиленное отложение жира в области живота и верхней части туловища;

растяжки розового цвета на коже;

сбой менструального цикла;

усиленный рост волос на лице и ногах;

угревая сыпь;

склонность к депрессии.

Гипоталамические расстройства

Гипоталамус (скопление клеток – ядер головного мозга) отвечает пищевое поведение. Характроны неконтролируемые приступы сильного чувства голода. Пациентам, несмотря на достаточное питание, хочется все время что-то жевать. Такие симптомы усиливаются к вечеру, возникают в ночное время. Поражения этого органа возможны после травмы, операции, инфекции тканей мозга, при сосудистых болезнях. Признаками гипоталамических расстройств считают:

чувствительность к смене погодных условий;

приступы нехватки воздуха;

нарушения сна;

повышенную потливость;

возрастание температуры тела при отсутствии инфекций;

аллергические реакции;

частые колебания давления и частоты пульса.

Заболевания половой сферы

Из-за нарушения образования половых гормонов (нехватка эстрогенов у женщин, тестостерона у мужчин), гипофиза (избыток пролактина) может повышаться аппетит, нарушаются обменные процессы. Причинами таких отклонений бывает поликистоз яичников у женщин, климакс, врожденные (генетические) патологии, хронические воспаления, длительный прием гормональных средств.

Патологии ЖКТ

Практически все болезни системы пищеварения протекают с низким аппетитом. Но при воспалении слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (гастродуоденит) бывают так называемые голодные боли. Тогда прием пищи помогает успокоить болезненность в подложечной области, на некоторое время больному становится лучше.

У детей с гастродуоденитом возможен демпинг-синдром. После того как прошло 2 часа от приема пищи, появляется внезапная вялость, потливость, клонит в сон, урчит в животе. При отсутствии следующего поступления пищи возникает приступ:

дрожь в теле,

голод,

слабость в мышцах.

Почему человек много ест

Человек может много есть не только при заболеваниях, существует ложное чувство голода, а также последствия неправильного питания (рациона и приема пищи), образа жизни в цело (еда с гаджетами, перед телевизором, на бегу, при просмотре кулинарных шоу или же в местах приготовления фаст-фудов).

Ложный голод

В гипоталамусе центр голода расположен поблизости ядер, которые отвечают за ощущение жажды. Поэтому нередко вместо того, чтобы выпить воду, человек начинает есть. Особенно это характерно для пожилых пациентов, у которых уменьшаются отличия между такими ощущениями. Поэтому рекомендуется при появлении первых признаков голода пить вначале воду, а затем уже есть.

Неполноценный рацион

Люди много едят по таким причинам:

Причина Последствия Мало белка в рацион Он быстро вызывает сытость, особенно при содержании незаменимых аминокислот – аргинина и лизина. Много простых углеводов Сахар, фруктоза, кондитерские изделия, они вызывают очень краткое ощущение насыщения, но так как при их поступлении выделяется инсулин, то потом постоянно хочется что-то жевать. Нехватка растительных волокон из овощей, ягод, цельных круп Если в питании преобладает белок, или человек ограничивает до минимума порции, то из-за небольшого объема пищи не растягивается в нужной степени желудок и кишечник, поэтому есть хочется все время, это относится и к питанию только жидким блюдами (пюре, сок, смузи, чай). Переработанные продукты питания Существуют так называемые пустые калории, они повышают вес, но не насыщают, например, диетическая кола, продукты с химическими подсластителями. Однообразное питание и строгие диеты Еда для человека является одним из источников удовольствия, если она невкусная (отсутствует сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий вкусы), то уже через небольшой промежуток времени хочется снова есть, но важно, что искусственные усилители вкуса, наоборот, провоцируют повышенный аппетит и переедание, поэтому придавать вкусовые оттенки должны зелень, травы, лимонный сок.

Нездоровый образ жизни

К факторам, провоцирующим постоянный голод, относятся:

злоупотребление алкоголем, он притупляет насыщение, способствует перееданию;

недостаток сна – не вырабатывается нужное количество гормона сытости (лептина);

перерывы в приемах пищи более 3-4 часов, они нередко провоцируют голод, а если такой интервал связан с трудовым режимом, то вечером на фоне усталости человек ест и не наедается обычной порцией.

Неправильный прием пищи

Многое зависит и от того, как именно принимает пищу человек. Причинами, почему он не ощущает сытости, могут быть:

разговор во время приема пищи;

просмотр фильма;

чтение;

еда второпях, плохое пережевывание.

Один из факторов появления аппетита, когда не голоден – это вид еды, просмотр фото в социальных сетях с изображением блюд, поиск рецептов приготовления, кулинарные шоу. Такой же эффект возникает при посещении мест приема пищи, продажи продуктов, особенно при нерегулярном или однообразном питании.

Почему постоянно хочется есть

Постоянно хочется есть детям из-за ускоренного роста, но причиной могут стать и гипоталамические нарушения, психотравма. У женщин не уменьшается аппетит даже после еды при предменструальном синдроме, беременности, применении контрацептивов, а у мужчин – на фоне интенсивных физических нагрузок, приеме стимуляторов для роста мышц.

Почему после еды снова хочется есть

Известны и специфические провоцирующие факторы у детей, женщин и мужчин, которые объясняют, почему после еды хочется есть через короткий промежуток времени.

У детей

Хороший аппетит у ребенка – это признак физического здоровья, особенно если и его вес при этом не опережает и не отстает от нормы. При избыточной массе тела и постоянном чувстве голода необходимо исключить гипоталамический синдром, особенно если ранее была инфекция или психологическая травма. Если, наоборот, при достаточном питании вес снижается, то это может означать развитие диабета 1 типа или наличие глистной инвазии.

У женщин

Физиологическое повышение аппетита у женщин нередко появляется перед менструацией, при этом обычно тянет на сладкую и калорийную пищу. Одна из причин внезапно участившихся приступов голода и влечения к непривычной пище – это беременность. Похожими на нее признаками сопровождается прием гормональных препаратов для контрацепции, антиаллергических средств.

У мужчин

У мужчин растут затраты энергии и аппетит при усиленных тренировках или тяжелой физической работе. К факторам, меняющим гормональный баланс, относится прием анаболических гормонов и других препаратов для наращивания мышечной массы. Стимулирует употребление больших количеств пищи и снижение активности половых желез после 50 лет.

Смотрите на видео о причинах повышенного аппетита:

Желудок постоянно просит есть

Существует закономерность – любители поесть обладают повышенной массой тела и говорят о том, что их желудок постоянно просит еще пищи. Формируется замкнутый круг, который трудно разорвать, по таким причинам:

из-за гормональной активности жировой ткани возникает устойчивость к инсулину и лептину (гормону сытости);

возникает своеобразная зависимость, когда в ответ на прием пищи вырабатываются гормоны удовольствия;

центр насыщения теряет чувствительность, что объясняет, почему не наедается полный пациент обычной порцией еды.

Если не голоден, но все равно кушаешь

Когда человек не голоден, но все равно кушает, то это бывает признаком:

хронического стресса;

заедания скуки, разочарований, неудач;

нехватки ярких ощущений в жизни;

одиночества;

отсутствия любви, семейных привязанностей;

депрессии;

переутомления.

В таких случаях выброс гормонов удовольствия приводят к своего рода пищевой зависимости. Еда не требует физических и психологических усилий, дает чувство расслабления и удовольствия на время.

Как и при любой форме патологического (болезненного) влечения, постепенно требуется повышение дозы для достижения эффекта. Если при этом человек еще и испытывает чувство вины за переедание, то развивается булимия. Она характеризуется приступами безудержного поедания (пищевой запой), чередующихся с провоцированием рвоты, приемом слабительных, отказом от еды.

Смотрите на видео о проявлениях булемии:

Когда накуришься

Стремление есть все подряд, когда накуришься, вызывает марихуана и курительные смеси, содержащие психотропные соединения. Они обостряют все ощущения, в том числе и обоняние, вкус, поэтому вид и запах пищи приносят повышенное удовольствие.

В состоянии наркотического дурмана может изменяться сознание, поэтому наркозависимому кажется вкусными даже сырые продукты, которые обычно не едят. Сигареты с никотином, как правило, притупляют аппетит. Голод проявляется сильнее при попытке отказа от их курения.

Как снизить аппетит, если постоянно хочется есть

Снизить аппетит, если постоянно хочется есть, поможет правильное питание:

притупляет голод белок, содержащий аминокислоты аргинин и лизин – говядина, курятина, индейка, скумбрия, а также бобовые (фасоль, чечевица), миндаль, авокадо, слива, тофу (соевый сыр), грибы, семена подсолнечника;

первое, что нужно сделать, чтобы побороть постоянное желание есть и похудеть – это отказаться от сладостей и мучного, не рекомендуется и фруктоза в качестве сахарозаменителя, мимические подсластители, отдать предпочтение следует стевии, разрешается немного (треть чайной ложки) меда;

приемы пищи должны быть через 2-3 часа, но объем одной порции – не более 1 стакана;

дважды в день необходимо съедать салат из свежих овощей и зелени, заправленный растительным маслом и лимонным соком;

в обед должно быть первое блюдо, а перед сном – кисломолочный напиток, содержащий полезные бактерии, поскольку нормальная микрофлора кишечника регулирует ощущение голода;

хлеб и каши нужны только цельнозерновые, лучше с добавлением отрубей, они увеличиваются в объеме и создают длительное ощущение сытости;

под полным запретом находится алкоголь, готовые соки и соусы, любая жареная и очень острая пища, особенно с добавлением синтетических ароматизаторов и усилителей вкуса (например, глутамат натрия).

Важно ежедневно отводить не менее получаса для физической активности. Она помогает улучшить реакцию тканей на инсулин, усвоить углеводы, поступившие с пищей, уменьшить устойчивость к лептину. Такой же гормональный эффект дает достаточный по продолжительности сон – не менее 8 часов в сутки.

Почему не хочется есть

Болезней, когда не хочется есть, гораздо больше, чем тех, которые сопровождаются повышенным аппетитом:

интоксикации – при инфекциях, отравлении, нарушении функции почек, печени;

болезни системы пищеварения;

гормональная недостаточность гипофиза, щитовидной железы, надпочечников;

психические расстройства (психопатии, анорексия);

апатия, депрессия;

хронические воспалительные процессы, вне зависимости от локализации;

патологии сердца с декомпенсацией, нарушением кровообращения;

опухолевый процесс;

гиповитаминоз;

анемия, болезни крови.

Постоянно хочется есть при болезнях эндокринной системы: сахарный диабет, гипертиреоз, Иценко-Кушинга, гипоталамические, половые гормональные дисфункции, ожирение. Слабое ощущения насыщения вызывают: нездоровый образ жизни (курение марихуаны, алкоголизм), недосыпание, неправильный прием пищи, неполноценный рацион. Много едят дети в период роста, женщины при беременности, мужчины при интенсивных физических нагрузках.

А здесь подробнее о том, почему люди толстеют.

Человек ест без чувства голода при стрессе, скуке, разочарованиях. Уменьшить избыточный аппетит и вес поможет рациональное питание, физические нагрузки, режим приемов пищи и сна. Есть множество болезней, при которых есть не хочется: инфекции, гормональная недостаточность, патологии пищеварения, опухоли, депрессия.

Полезное видео

Смотрите на видео о причинах постоянного чувства голода:

Довольно непросто не переедать вечером, а спокойно работать и думать при постоянном чувстве голода и аппетите. Но сделать это можно даже без еды. Как избавиться от чувства голода в любое время дня?

Многие люди сталкиваются с тем, что после еды хочется сладкого. Чтобы разобраться, почему так происходит, придется проанализировать образ жизни и пристрастия. Что думает по этому поводу диетолог?

В каждом случае нужно разбираться отдельно, почему люди толстеют. Например, с возрастом меньше двигаются, когда бросают курить, заедают привычку леденцом, набирают вес быстро от препаратов, если едят мало, то неправильно или не то. Каковы причины, почему некоторые не набирают вес?

Многим знакомы голод во время диеты или сразу после неё, для кого-то еда является своеобразным антидепрессантом, другие страдают от такого пищевого расстройства, как булимия. Но есть ещё одна патология — когда постоянно хочется есть, даже если только что вышел из-за стола. Она не такая распространённая, как остальные, и совершенно не связана ни с компульсивным перееданием, ни с ночным обжорством, ни с другими формами бесконтрольного аппетита. Медики считают её одной из самых тяжёлых.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Причины

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Вполне объяснимы психологические причины переедания, когда человеку после стресса или нервного срыва просто необходим выброс эндорфинов для поддержания духа. Мы прекрасно понимаем, что происходит с организмом после изнурительной диеты, когда он требует восполнить всё, что недополучил за её время. Ответить же на вопрос, почему постоянно хочется есть даже после еды, получится далеко не сразу. Механизм этого пищевого расстройства до конца ещё не изучен. Оно может быть связано с неправильным питанием, образом жизни или заболеваниями. И справиться с ним можно, только определив причину.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Пищевые привычки

Обезвоживание

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

В гипоталамусе расположены центры не только голода и насыщения, но и жажды. Нередко в этом отделе головного мозга происходит путаница в сигналах. Вам кажется, что хочется есть, а на самом деле так проявляет себя дефицит воды в организме. Поэтому, сколько бы вы ни скушали, аппетит возвращается снова и снова. С одной стороны, это опасная причина, потому что может привести к обезвоживанию и нарушению водно-солевого баланса. С другой, она легко устраняется.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Чтобы убрать постоянное чувство голода в такой ситуации, достаточно выпить стакан обычной воды, и через 15 мин проблемы не будет. В дальнейшем нужно просто наладить питьевой режим (суточная норма — не менее 2 л).

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Несбалансированное питание

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Мозг получает сигнал о насыщении, когда в кровь попадают вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности. Если рацион плохо сбалансирован (однотипен или состоит исключительно из вредных продуктов), гипоталамус будут постоянно напоминать о том, что в организме не хватает чего-то. И делает он это посредством возбуждения аппетита. Вроде только что съели целую сковородку жареной свинины, но не прошло и часа, а голод уже подтачивает изнутри. Выход — скрупулёзно подсчитывать соотношение БЖУ в своём питании.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Неправильный график питания

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Если у вас нет чёткого графика приёмов пищи и вы постоянно что-то жуёте, желудок быстро привыкает к такому положению дел. Поэтому не стоит удивляться, что он будет требовать еды в любое время суток, — именно вы его так избаловали.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Если же между завтраком и обедом, например, проходит больше 6 часов без всяких перекусов, это тоже приводит к пищевому расстройству: в это время в организме выделяется гормон грелин, который заставит человека в следующий приём пищи съесть в 2 раза больше, про запас, растягивая желудок, который будет всё чаще и чаще просить как можно больше еды.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

При отсутствии полноценного завтрака уровень сахара в крови будет скакать в течение дня. Результат — мучительное и бесконечное чувство голода.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Образ жизни

Неправильный режим сна

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Ведёте ночной образ жизни, засиживаясь допоздна за гаджетами? Спите по 5-6 часов в будни и по 10-11 — в выходные? Сегодня можете лечь в 21.00, потому что очень устали, а завтра — в 03.00, потому что нужно доделать срочный отчёт? Если даже на один вопрос вы ответили утвердительно, не удивляйтесь, почему днём вам постоянно хочется есть. Неправильный режим сна приводит к изменению гормонального фона, который провоцирует неконтролируемый аппетит.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Приём лекарств

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Если постоянное желание есть совпало с назначением какого-нибудь нового медикаментозного препарата, скорее всего, именно он провоцирует голод. Подобный побочный эффект наблюдается у противозачаточных, мощных антибиотиков, глюкокортикостероидов, антидепрессантов, гормональных лекарств.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Вредные привычки

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Курение, алкоголизм и наркомания очень часто становятся причиной безудержного желания постоянно что-то есть. Это связано с тем, что они забирают из организма полезные вещества и энергию. Тот пытается их восполнить через дополнительные приёмы пищи.

p, blockquote 19,0,1,0,0 –>

Диеты

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Если «приступы похудения» случаются не чаще 1-2 раз в год и при этом выбирается оптимальный вариант диеты (недлительной, щадящей и со сбалансированным меню), то это редко становится причиной безудержного аппетита. А вот если человек страдает от внутренних комплексов и пытается втиснуть параметры своей фигуры в общепринятые стандарты красоты посредством изнурительных голодовок, неудивительно, что его будет преследовать голод 24 часа в сутки.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Частые стрессы

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Во время нервного срыва происходит выработка кортизола, который враждебно воспринимается мозгом. Желая обезопасить от него организм, гипоталамус заставляет человека снова и снова есть, чтобы возникло приятное чувство насыщения и начали синтезироваться эндорфины и серотонин. Проблема в том, что при затяжной депрессии их продуцирование существенно замедляется, а аппетит не уменьшается.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Заболевания

Сахарный диабет II типа

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

У больных сахарным диабетом обильное выделение инсулина ускоряет преобразование глюкозы в гликоген, а в дальнейшем — в жир. Это и становится основной причиной постоянного чувства голода. То, что съедают диабетики, преобразуется не в энергию, а в жир, и организм требует дополнительной дозы калорий.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Гипертиреоз

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Проблемы ожирения и многих пищевых расстройств часто связаны с работой щитовидной железы. Она отвечает за секрецию гормонов и метаболизм. Гиперфункция этого органа приводит к ускорению обмена веществ, резкому снижению массы тела и неконтролируемому аппетиту на протяжении 24 часов в сутки.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Полифагия

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

В просторечии это заболевание называется обжорством (переедание). Оно вторичное и развивается на фоне других патологий, имеющихся в данном списке. Человек чувствует необходимость в поглощении огромного количества пищи. Такие больные чаще всего страдают ожирением, и единственным выходом для них становятся операции по уменьшению объёма желудка.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Гипогликемия

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Это очень опасное состояние, которое нередко заканчивается комой. Диагностируется, если уровень глюкозы в крови падает до 55 мг/дл, или 3,0 ммоль/л. Наряду с такими симптомами, как слабость и тошнота, появляется и безудержный аппетит, который ничем не заглушается.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Булимия

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Чаще всего больные булимией страдают приступами обжорства, но были диагностированы и случаи практически круглосуточного голода. Объясняется этот факт очень просто. Человек, желая похудеть (даже если у него нет лишнего веса), ограничивает себя в еде, потом неизменно срывается и объедается. Но сразу после этого чувствует себя виноватым в своей слабости и вызывает искусственно рвоту, чтобы избавиться от еды (он может также с этой целью пить слабительные или делать клизмы). Организм голодает — и отсюда постоянное желание есть.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Акория

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Редкое, но тяжёлое психическое заболевание, практически не поддающееся лечению. Такие больные обычно госпитализируются. У них нарушена работа гипоталамуса, поэтому они просто не чувствуют насыщения.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Гиперфагия

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

Ещё более редкое заболевание, чем акория. Из-за нарушения мозгового кровообращения больные чувствуют непреодолимое желание всё время что-то глотать.

p, blockquote 38,1,0,0,0 –>

Если не выяснить, почему постоянно хочется кушать, бороться с этим бесполезно. Сначала нужно устранить провоцирующий фактор, а вместе с ним в 90% случаев уходит безудержный аппетит.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Сопровождающая симптоматика

Если наряду с постоянным аппетитом проявляются какие-то проблемы со здоровьем, это первый признак того, что причина — в заболевании. По его типичным симптомам можно хотя бы предположить диагноз ещё до похода к врачу. Чем раньше это случится, тем быстрее вы сможете побороть недуг.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

Если постоянно хочется есть, но никаких других проблем со здоровьем не наблюдается, значит, дело в пищевых привычках, сформированных неправильно, или в образе жизни. И то, и другое придётся кардинально менять, чтобы уменьшить аппетит.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

Что делать?

Есть рекомендации, соблюдать которые очень нелегко, но в определённых ситуациях просто необходимо. Иначе последствия (ожирение, сахарный диабет и прочие сопутствующие заболевания) приведут к больничной койке и ограничению жизнеспособности.

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

Чтобы избавиться от постоянного чувства голода, постепенно претворяйте в жизнь (по 1-2 пункта) следующие установки:

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

Пройдите медицинское обследование на наличие заболеваний. При их обнаружении пролечитесь до конца. При отсутствии — запишитесь на приём к психотерапевту. Организуйте правильный питьевой режим. Между основными приёмами пищи выпивайте каждый час по стакану обычной воды. Суточная норма должна составлять не менее 2 литров. Откажитесь от вредных продуктов: прежде всего — фастфуда и газировки. Жирную, жареную и солёную пищу ограничьте до минимума. Составляйте меню таким образом, чтобы в рационе соотношение БЖУ было примерно 1/1/4, хотя данная пропорция может определяться индивидуально и отличаться от общепринятой — для её более точного расчёта обратитесь к диетологу. Составьте чёткий график питания: 3 основных приёма пищи и 2 перекуса, чтобы утолить голод между ними. Неукоснительно следуйте ему. Не пропускайте завтрак, который должен состоять не только из чашечки кофе на бегу. Он должен быть полноценным и заряжать энергией на весь день. Займитесь нормализацией сна. Его продолжительность должна составлять не менее 7 часов. Он должен быть ночным (дневной исключаем даже в выходные). Всегда нужно ложиться и просыпаться в одно и то же время. Засыпать желательно до полуночи. Пересмотрите курсы своего лечения. Какие препараты вы пьёте постоянно, а какие вам были назначены совсем недавно? Постарайтесь выявить провокатор голода и с помощью лечащего врача заменить его на аналог. Избавьтесь от вредных привычек. Минимизируйте стрессовые ситуации. Если хотите похудеть, не используйте диеты как средство борьбы с лишними килограммами. Ограничьте суточное потребление калорий и займитесь спортом — этого будет достаточно.

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Как видите, чтобы бороться с постоянным чувством голода, нужно в каких-то моментах ломать свои жизненные стереотипы. Однако это того стоит, потому что все эти пункты — медленный, трудный, но всё же путь к здоровому образу жизни с соблюдением принципов правильного питания. Именно это является универсальным лечением от данного расстройства. Будете работать над собой — сможете взять под контроль аппетит. Окажетесь слабовольным — в итоге ожирение и сахарный диабет станут вашим бичом до конца дней.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

Особые случаи

Отдельно стоит поговорить о том, как и почему проявляется постоянное чувство голода у разных категорий населения, а также касаемо определённых продуктов питания

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

У женщин

У представительниц прекрасного пола постоянный голод может быть связан с определёнными жизненными ситуациями.

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

ПМС

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

Во второй половине менструального цикла в женском организме происходит мощный гормональный всплеск. Именно он определяет перепады настроения, которые наблюдаются у большинства в этот период. Гораздо реже последствием этого «взрыва» становится постоянно желание есть, с которым очень трудно справиться. Здесь нужно лишь набраться терпения, потому что длится это недолго (2-3 дня перед менструацией) и всего 1 раз в месяц. Приобретённые лишние килограммы потом можно убрать с помощью лёгкой диеты и более интенсивных, чем обычно, тренировок.

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

Беременность

p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

Согласно статистике, около 75% женщин, вынашивающих ребёнка, на протяжении всех 9 месяцев или в отдельные периоды беременности постоянно хотят есть и ничего не могут с этим поделать. Причин несколько:

p, blockquote 55,0,0,0,0 –>

Изменения в гормональном фоне. Из-за токсикоза организм испытывает недостаток питательных веществ, которые он просит восполнить. Будущей мамочке приходится есть за двоих.

Чтобы контролировать аппетит во время беременности, нужно во всём слушаться врача и питаться правильно. Если голод слишком назойливый и мешает наслаждаться этим чудесным периодом жизни, посоветуйтесь с гинекологом.

p, blockquote 56,0,0,0,0 –>

Противозачаточные препараты

p, blockquote 57,0,0,1,0 –>

Большинство противозачаточных препаратов — гормональные, а именно это зачастую становится основной причиной постоянного голода. Причём таблетки не обязательно должны быть новыми. Организм может взбунтоваться на любом этапе их приёма. Для устранения этого фактора нужно сдать анализ крови на гормоны, сменить контрацептивное средство или вовсе от него отказаться.

p, blockquote 58,0,0,0,0 –>

У мужчин

Физические нагрузки

p, blockquote 59,0,0,0,0 –>

Если мужчине приходится по долгу службы заниматься тяжёлой физической работой, а в свободное время он дополнительно ходит в тренажёрный зал, где изнуряет себя тренировками, постоянного чувства голода ему не избежать. Ведь только так организм может требовать восполнения потраченной энергии.

p, blockquote 60,0,0,0,0 –>

p, blockquote 61,0,0,0,0 –>

«Мужские болезни»

p, blockquote 62,0,0,0,0 –>

Простатит и импотенция — далеко не весь перечень мужских заболеваний, которые могут сопровождаться желанием постоянно есть. Кавернит, парафимоз, андропауза, везикулит, орхит — все эти патологии могут компенсироваться безудержным аппетитом.

p, blockquote 63,0,0,0,0 –>

У детей

У детей непрекращающееся чувство голода обусловлено чаще всего двумя факторами.

p, blockquote 64,0,0,0,0 –>

Паразиты

p, blockquote 65,0,0,0,0 –>

Дети часто становятся носителями различных паразитов. Последние питаются внутри организма преимущественно углеводными продуктами. Поэтому, если ребёнок очень часто просит сладкого, но при этом его вес не увеличивается (а в ряде случаев даже уменьшается), есть смысл проверить его на паразитарные заболевания.

p, blockquote 66,0,0,0,0 –>

Стресс

p, blockquote 67,0,0,0,0 –>

Если ребёнок пережил тяжёлую психологическую травму (развод родителей, насилие в семье или в школе), это может стать причиной безудержного аппетита.

p, blockquote 68,0,0,0,0 –>

Почему постоянно хочется…

…мяса:

p, blockquote 69,0,0,0,0 –>

беременность;

нехватка цинка или магния;

анемия;

авитаминоз;

ожирение;

недостаточное получение энергии: сидячий образ жизни, отсутствие спорта, ограничение двигательной активности.

…солёного:

p, blockquote 70,0,0,0,0 –>

беременность;

ускоренный обмен веществ;

дефицит натрия;

гипотиреоз;

усиленная потливость;

патологии мочеполовой системы.

…рыбы:

p, blockquote 71,0,0,0,0 –>

беременность;

обезвоживание организма;

авитаминоз;

нехватка фосфора и йода;

нарушение водно-солевого баланса.

…лимона:

p, blockquote 72,0,0,0,0 –>

беременность;

пониженная кислотность в желудке;

нехватка витамина С;

низкий гемоглобин;

злоупотребление курением.

…молока:

p, blockquote 73,0,0,0,0 –>

беременность;

депрессия;

атрофия мышечной ткани;

нехватка кальция, белка;

интенсивные занятия спортом.

Чаще всего человек и сам понимает, что то постоянное ощущение голода, которое он испытывает даже после очередного приёма пищи и при наполненном желудке, — это патология. И с ней, независимо от причин, нужно в первую очередь отправляться к врачу.

p, blockquote 74,0,0,0,0 –>

Любое пищевое расстройство лечится посредством психотерапии, поведенческой терапии, медикаментозных препаратов. Плюс к этому придётся всерьёз поработать над собственными привычками и образом жизни, чтобы улучшить её качество. Как показывает практика, те, кто стремится к этому, добивается полного выздоровления. При отсутствии же мотивации и воли к победе человеку не поможет даже самый лучший врач.

p, blockquote 75,0,0,0,0 –>

p, blockquote 76,0,0,0,0 –> p, blockquote 77,0,0,0,1 –>

Бывало ли с вами такое, что вроде бы и совсем недавно сытно поели, но буквально через час-полтора просыпается чувство голода? А возможно, что бы не съели, испытываете постоянное чувство голода даже после еды? Как правильно бороться с постоянным чувством голода – перекусывать или голодать? Ищем причину своей ненасытности!

Существует множество причин, почему всегда хочется есть. Казалось бы, некоторые из них не имеют никакого отношения к аппетиту. Но, не стоит забывать, что наш организм – это машина, звенья которой находятся в зависимости от работы друг друга.

стресс;

обезвоживание организма;

плохой сон (недостаток сна);

торопливый прием пищи;

недостаток белка;

недостаток жиров;

отказ от завтрака;

употребление простых углеводов;

прием лекарств, вызывающих аппетит;

увеличенный (растянутый) желудок;

скука;

привычка постоянно перекусывать.

Внимательно обдумайте, какие из причин вам подходят и поработайте над ними. Не ждите быстрых результатов. На коррекцию аппетита может уйти от 1 до 6 месяцев.

Если вы не можете определить причины, почему всегда хочется есть конкретно в вашем случае, тогда придерживайтесь общих правил правильного питания:

выпивайте в день не менее 2 литров воды;

за 20 минут до завтрака выпивайте стакан воды (а лучше 2);

пейте жидкость за 30 минут до еды и не ранее, чем через час после;

спите не менее 7 часов;

питайте сбалансировано;

ограничьте потребление сладостей и простых углеводов;

постарайтесь уменьшить объем желудка;

ешьте 5-6 раз в день небольшими порциями, не перекусывайте в промежутках;

ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу и наслаждаясь едой.

Если вы выяснили причину, почему всегда хочется есть и начали проводить над собой работу, но вам тяжело сдерживаться, на помощь придут средства, подавляющие аппетит. Только не подумайте, никаких таблеток! Вам помогут отвары из трав, обладающих свойствами подавления аппетита. Это такие травы и растения, как корень алтея, семена льна, корень солодки, водоросли спирулина. Также, хорошо борется с повышенным аппетитом масло грецкого ореха. Выпивайте по 1 чайной ложке масла спустя 1-1,5 часа после завтрака.

Не стоит полностью возлагать всю работу на данные средства, и уж тем более превышать дозировку и голодать – этим вы себе только навредите. Пусть травы станут вашими помощниками, в первые недели работы над собой, так вам будет проще привыкнуть к новому образу жизни и получить хорошие результаты!

Автор: Мария Сухоруких

Распечатать Оцените статью: 5 4 3 2 1 (0 голосов, среднее: 0 из 5) Поделитесь с друзьями!